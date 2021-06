Le migliori pistole ad acqua per l’estate 2021

28 June 2021 – 14:33

Quali sono le migliori pistole ad acqua per trasformare la spiaggia, la piscina o il parco in un campo di battaglia che non ha niente da invidiare a Fortnite o CoD? Nell’attesa che arrivi anche da noi la potentissima Spyra Two, abbiamo scelto cinque modelli che mettono insieme potenza, precisione e velocità di ricarica per preparare al meglio l’arsenale per l’estate 2021.

Hasbro Nerf SuperSoaker

(Foto: Hasbro)Non si può che iniziare con il modello più popolare su Amazon ossia la compatta, economica e potente Hasbro Nerf SuperSoaker, che può immagazzinare fino a 591 millilitri di acqua che poi viene sparata in due modalità ovvero a getto oppure tutta in una volta con un’ondata inzuppante. La ricarica avviene tramite bocchetta in alto. Costa 14,90 euro, qui in offerta su Amazon.

Aranee

(Foto: Aranee)Se si cerca una pistola ad acqua compatta, ma dalla grande capienza, allora la proposta di Aranee mette a disposizione l’equivalente di due bottigliette (1200 ml) e una quadrupla bocca di fuoco per uno spruzzo ampio e di lunga gittata. Costa 12,99 euro, si trova in offerta su Amazon.

Jamara Fizz

(Foto: Jamara)Il grande limite delle pistole ad acqua è un serbatoio che si esaurisce dopo pochi colpi ed è dunque molto importante mantenere le posizioni vicino alle sorgenti di rifornimento. Con Jamara Fizz non si avrà forse l’arma più di design, ma grazie al triplo contenitore da indossare come uno zaino si avranno ben 2.5 litri da gestire, per un getto superiore ai 6 metri. Ideale anche per giocare ai pompieri, è indicato ai più piccoli. Costa 22,95 euro, in offerta su Amazon.

Team Magnus Incog

(Foto: Team Magnus)Team Magnus Incog è un set da due pistole ad acqua con sfumature colorate possono accogliere fino a 1200 ml e generare un getto potente da 10 metri. Il design ricorda le armi dei giochi sparatutto. Costa 34 euro su Amazon.

Hasbro Nerf – Soakzooka

(Foto: Hasbro)Infine, l’artiglieria pesante con il potente Hasbro Nerf – Soakzooka che è un vero e proprio bazooka ad acqua grazie a un serbatoio da 1600 ml e a un getto a multi-ugello che supera abbondantemente i 6-7 metri con una certa precisione. Si carica e poi si spara con l’apposita leva e si mira tenendolo aderente al corpo per maggiore efficacia. Costa 32 euro su Amazon.

