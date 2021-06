Il teaser della serie Foundation tratta dalla saga di Asimov

“Non puoi salvare te stesso, ma puoi salvare la tua discendenza”. È la frase chiave del teaser – appena pubblicato – di Foundation, la nuova serie Apple Tv+ tratta da una delle saghe fantascientifiche più avvincenti e maestose di sempre, il Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov. Come si vede nella clip, l’ambiziosa produzione ha ora anche una data di debutto, ovvero il 24 settembre: dovremo, dunque, attendere poco meno di due mesi prima di vedere sullo schermo l’adattamento delle avventure di Hari Seldon (qui interpretato da Jared Harris di Chernobyl e The Crown), scienziato che predice la fine dell’impero galattico guidato da Brother Day (Lee Pace), ma che fornisce anche una speranza per accorciare i tempi di oblio e decadenza che seguiranno.

Secondo i libri di Asimov, infatti, Seldon è una mente geniale che ha fondato una scienza, la psicostoria: fondendo la prolungata osservazione di eventi storici e precisi schemi matematici, questa permette di prevedere con grande precisione i cicli di espansione e decadenza dei vari imperi galattici. L’uomo, però, riesce a fornire un barlume di speranza, perché propone anche il modello della Fondazione: se l’intero scibile dell’universo sarà condensato e preservato sotto la protezione di una singola istituzione, essa poi permetterà di ripopolarlo con la propria conoscenza, limitando dunque i danni del crollo dell’impero. Brother Day, però, vede di cattivo occhio i proseliti che Seldon raccoglie attorno a sé, ritenendolo un fomentatore.

Nel video vediamo anche Gaal (Lou Llobell), una matematica giovanissima e altrettanto geniale che entrerà nell’orbita di Seldon e lo assisterà nell’affermare le sue teorie. In più, ci sono due figure: Brother Dawn (il giovane Cassian Bilton) e Brother Dusk (Terence Mann), il quale dice: “Che strano vedersi crescere”. Il riferimento è alla dinastia genetica che governa l’Impero: Brother Day, un uomo di mezza età, non è altro che il clone di Brother Dusk e a sua volta si è clonato in Brother Dawn, crescendolo e istruendolo affinché diventi il suo successore. Questo è solo uno degli aspetti fantasiosi e intricati con cui Asimov ha costruito l’architettura di Foundation, e che ora è toccato a David S. Goyer (già autore di film come Batman Begins e L’uomo d’acciaio) portare sullo schermo: “Scappato con la sua famiglia di origini ebree dalla Russia agli Stati Uniti prima della Seconda guerra mondiale, Asimov notò un sacco di precedenti ai fatti dell’Olocausto”, ha spiegato Goyer. “Cercò, quindi, di rispondere alla domanda: com’è possibile prevenire tutto ciò? L’umanità sembra cadere sempre nella stessa trappola”.

