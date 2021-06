Il tablet Lenovo che si appende come un quadro

28 June 2021 – 11:19

(Foto: Lenovo)Il Mwc 2021 si apre all’insegna dei tablet con la presentazione della nuova famiglia a firma Lenovo con cinque modelli capitanati dall’interessante Yoga Tab 13 che non solo si può appendere, ma che può anche fungere da monitor esterno o secondario. Interessante anche lo Smart Clock 2 ossia un assistente virtuale nascosto in un orologio digitale.

Come da tradizione, Lenovo non è certo un brand parco di novità e ogni presentazione abbonda: dopo l’infornata di accessori, monitor e Chromebook svelati pochi giorni fa è ora il turno di quattro tablet pensati per la fruizione di contenuti multimediali e per la produttività a casa: Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab P11 Plus, Tab M7 e Tab M8.

Yoga Tab 13



Dal gruppetto di tablet si staglia Yoga Tab 13 con il suo schermo da 13 pollici a risoluzione 2k (2160×1350 pixel) in grado di coprire il 100% del gamut colore sRGB e di supportare Dolby Vision hdr per un’esperienza di alta qualità. Si pensa anche alla parte audio grazie alla soundbar integrata con due altoparlanti Jbl con bassi fino a 450 Hz e supporto Dolby Atmos. Il processore a bordo è uno Snapdragon 870 con 8 gb di ram veloce lpddr5 e uno spazio di archiviazione interno da 128 o 256 gb. Ci sono anche una fotocamera da 8 megapixel, connessione wi-fi 6 e batteria da 12 ore di autonomia.

Due le particolarità di questo tablet ossia la possibilità di appenderlo a un gancio come un quadro ruotando lo stand e la capacità di fungere da monitor secondario tramite adattatore da micro-hdmi a usb. Il prezzo è di 799 euro.

La versione da 11 pollici Yoga Tab 11 con processore MediaTek Helio G90T parte da 349 euro, stesse dimensioni e processore per Lenovo Tab 11 Plus che si avvale di una doppia fotocamera e costa 299 euro. Sono più semplici Tab M8 e Tab M7 con display da 8 e 7 pollici e processori più entry, si partirà col secondo a 119 euro.

Lenovo Smart Clock 2

(Foto: Lenovo)Infine, la nuova generazione dell’0rologio digitale con display da 4 pollici e Google Assistant: Lenovo Smart Clock 2 integra una fotocamera, processore MediaTek MT8167S, altoparlanti da 1,5″ a 3 watt, microfono dalla lunga portata, bluetooth 4.2 e wi-gi. Costa 89,99 euro.

