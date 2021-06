Il Regno Unito ha vietato gli acquisti sulla più grande piattaforma di criptovalute del mondo

28 June 2021 – 11:36

Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute del mondo, è stata vietata nel Regno Unito. L’autorità di vigilanza finanziaria britannica ha stabilito che l’azienda non potrà più svolgere alcuna attività nel paese, avvertendo anche i consumatori di diffidare delle pubblicità che promettono alti rendimenti sugli investimenti in valuta elettronica.

In un avviso datato 25 giugno, la Financial conduct authority (Fca) ha detto che Binance Markets Ltd, l’entità britannica di Binance, “non deve, senza il preventivo consenso scritto della Fca, svolgere alcuna attività” nel Regno Unito. Binance è una piattaforma di scambio centralizzato online che offre agli utenti una serie di prodotti e servizi finanziari, tra cui l’acquisto e il commercio di una vasta gamma di valute digitali, così come portafogli digitali, titoli, conti di risparmio e persino prestiti. Binance Group ha attualmente sede nelle Isole Cayman, mentre Binance Markets Limited è una società affiliata con sede a Londra.

Mentre l’acquisto di moneta elettronica non è direttamente regolato in Gran Bretagna, l’offerta di strumenti finanziari legati alle criptovalute richiede un’autorizzazione. L’autorità non ha spiegato perché ha preso le misure contro Binance, la quale, si legge sulla Bbc, ha dichiarato in precedenza di prendere suoi obblighi legali “molto seriamente“ e di impegnarsi “con i regolatori e le forze dell’ordine in modo collaborativo”. La Fca sta intensificando la sua supervisione sul commercio di criptovalute, diventato molto popolare nel Regno Unito e in altri paesi. La decisione della Fca è arrivata mentre in tutto il mondo le autorità nazionali stanno facendo pressioni per regolare le piattaforme di criptovaluta.

Da gennaio, la Fca ha richiesto a tutte le aziende che offrono servizi legati alle criptovalute di registrarsi e dimostrare di essere conformi alle regole sull’antiriciclaggio. Tuttavia, questo mese ha dichiarato che solo cinque aziende si sono registrate e che la maggior parte non erano ancora conformi alle regole stabilite.

Questa non è la prima volta che Binance è sotto esame da parte delle autorità di vigilanza finanziaria per le sue operazioni. Negli Stati Uniti una delle entità dell’azienda, Binance Holdings, è stata oggetto di un’indagine da parte della US Securities and Exchange Commission (Sec), in particolare rispetto al riciclaggio di denaro e ai reati fiscali. Ad aprile, la Sec ha emesso un avvertimento ai consumatori statunitensi simile a quello trasmesso dalla Fca. Mentre a Giugno la Financial Services Agency (Fsa) del Giappone ha avvertito Binance per la seconda volta in tre anni di stare operando nel paese senza permesso.

