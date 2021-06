Come il rover Perseverance scatta i selfie su Marte

28 Giugno 2021 – 15:04

Per quasi tutti noi i selfie sono ormai pane quotidiano: è sufficiente distendere un braccio, assumere l’espressione giusta e scattare. Ma come far stare un intero rover in una foto, elicottero compreso, come ha fatto Perseverance su Marte? Ce lo spiega l’ingegnera della Nasa Vandi Verma, a capo delle operazioni robotiche del rover presso il Jet Propulsion Laboratory dell’Agenzia americana.

Il braccio di Perseverance ha dovuto compiere decine di manovre per realizzare quello che di fatto è un vero e proprio collage di fotografie – 62 in totale – per realizzare un’immagine definitiva.

(Credit video: Nasa/Jpl-Caltech/Msss)

