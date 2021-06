Come evitare le truffe delle case vacanza su Airbnb

28 June 2021 – 11:21

La Polizia Postale ha redatto un vademecum su come fiutare in anticipo le potenziali truffe che sfruttano la piattaforma di affitti brevi Airbnb. Da una parte infatti la fretta di trovare un alloggio a prezzi allettanti può offuscare la capacità di giudizio di chiunque; dall’altra, persone senza scrupoli sono pronti a sfruttare la situazione per i propri scopi.

Fonte: Fanpage Tech