Beppe Grillo non sa immaginare un Movimento dove non ha pieni poteri

28 June 2021 – 11:55

Se ci guardiamo indietro, soprattutto al passato più recente, è difficile ricordare un momento in cui il Movimento cinque stelle non si sia trovato nel caos. Nata e cresciuta per rottamare la vecchia politica, la creatura di Beppe Grillo si è ritrovata perennemente impantanata in correntismi, personalismi e altre diatribe che hanno sempre dato la sensazione che tutto stesse per implodere. Oggi stiamo vivendo un altro capitolo di questa storia, con lo scontro tra l’ex premier Giuseppe Conte e, appunto, l’imperatore del Movimento, Beppe Grillo.

(foto: LaPresse – Guglielmo Mangiapane)Il tema ha a che fare con la redazione del nuovo statuto pentastellato. Conte, capo politico in pectore del Movimento, rivendica ampia libertà di movimento, vuole tenere in mano le redini della comunicazione politica, reclama un potere decisionale più chiaro e che non si trovi sempre sotto il giogo del Garante del Movimento, Beppe Grillo. Quest’ultimo invece non vuole saperne di fare un passo indietro, la creatura è sua e sua deve essere ancora oggi l’ultima parola, la verticalità pentastellata non può essere messa in discussione. Lo scontro è aperto, la possibilità che l’avventura dell’avvocato del popolo nella dirigenza del Movimento sia già ai titoli di coda è concreta e tra telefonate e conferenze stampa sapremo solo nei prossimi giorni come andrà a finire questa storia. Qualunque sia l’epilogo, comunque, la certezza è che per l’ennesima volta ogni spinta innovatrice del Movimento si trova soffocata dall’incapacità grillina di fare un passo indietro e di immaginare l’inizio di una nuova fase più coerente con quello che il M5S è diventato negli ultimi anni.

Beppe Grillo nel primo decennio del Duemila è stato l’artefice di quel Movimento cinque stelle che si è poi affermato sempre più nella politica italiana. Ha costruito una realtà a sua immagine e somiglianza, isterica e senza filtri, carismatica e populista, qualcosa di nuovo nel panorama nostrano che proprio perché nuovo è diventato il simbolo dell’antipolitica, alternativa a tutto quello a cui eravamo abituati. Il grillismo è stato perfetto in questa posizione di outsider, poi però il Movimento cinque stelle è diventato adulto, vincendo fior fior di elezioni locali, poi affermandosi a livello nazionale fino a diventare il primo partito italiano e costituire ben due governi. In mezzo ha vissuto tutte quelle problematiche tipiche della vecchia politica e che si prefiggeva di cancellare una volta preso il potere: scandali, correntismi, poltronismi e via dicendo. Il Movimento, insomma, si è normalizzato, tradendo molte delle sue aspirazioni e promesse in un percorso che comunque era immaginabile.

Proprio perché partito sempre più normale, negli anni si sono sprecati i tentativi di sua istituzionalizzazione, un modo per rendere più coerente la nuova idea pentastellata ai fatti messi in campo dai suoi esponenti. Quello che d’altronde vorrebbe fare oggi Conte, che si scontra però con il conservatorismo un po’ nostalgico un po’ dispotico di Beppe Grillo ad adeguare la sua creatura al presente. Il comico continua a sentirsi icona e rappresentante della base come era dieci e più anni fa, percepisce un’investitura popolare che in realtà non è mai stata confermata ed è solo l’eredità ormai lontana dei grandi successi del passato. Grillo crede di avere in mano un Movimento che in realtà è morto e finito, sostituito da una realtà che non è più antipolitica bensì politica e della più tradizionale. Questo richiederebbe delle trasformazioni, un passo oltre alla creatura che fu, un istituzionalizzazione appunto che nei fatti c’è già da tempo ma che manca sulla carta. E invece Grillo continua a voler esser leader maximo, decisore ultimo, custode del potere, dimostrando in questo tutta la debolezza di un Movimento che non riesce a emanciparsi da lui e che continua allo stesso tempo a non poter sopravvivere senza di lui.

Il risultato è che oggi, ma ormai da molto tempo se non da sempre, quella che ci troviamo davanti è una realtà fumosa, frammentata, che si riempie la bocca di democrazia diretta ma dove verticalismo, personificazione del potere e scarsa trasparenza decisionale la fanno da padrone. Se prima tutto questo era oscurato dalla novità pentastellata, dall’illusione che potesse rottamare la vecchia politica e costruirne una nuova migliore, oggi che questo obiettivo è stato tradito restano solo le ombre. Da cui il Movimento non riesce a liberarsi, a causa dell’impossibilità grillina ad accettare qualcosa di altro a un movimento personalistico a sua immagine e somiglianza.

