Windows 11: sì al sideload delle app Android

27 Giugno 2021 – 13:49

Un ingegnere Microsoft ha confermato che su W11 sarà possibile eseguire il sideload delle app Android, ma non è al momento chiaro con quali modalità.

The post Windows 11: sì al sideload delle app Android appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico