Stop mascherine, ma non dimenticare la mascherina

27 June 2021 – 16:00

Da lunedì 28 giugno decade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nelle cosiddette zone bianche, ma è obbligatorio averla sempre appresso.

