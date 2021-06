Nobelium colpisce ancora, Microsoft risponde

27 Giugno 2021 – 10:49

Microsoft ha scoperto e bloccato una recente attività del famigerato gruppo Nobelium, noto per l’attacco SolarWinds del mese di dicembre 2020.

