Mini PC, sconto maxi: -126€, ma solo oggi

27 June 2021 – 12:55

Ennesimo Mini PC a prezzo super, purché ci si arrivi entro le ore 20 di oggi, domenica 27 giugno: lo sconto supera addirittura i 120 euro.

The post Mini PC, sconto maxi: -126€, ma solo oggi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico