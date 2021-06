Google avviserà se una SERP è in evoluzione

27 Giugno 2021 – 13:49

Google annuncia la possibilità per cui alcune SERP possano far comparire un avviso relativo ad una rapida evoluzione nel ranking dei risultati.

The post Google avviserà se una SERP è in evoluzione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico