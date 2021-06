Xiaomi Redmi Note 10 5G: in offertissima su Amazon (-25%)

26 June 2021 – 13:30

Xiaomi Redmi Note 5G è lo smartphone top che oggi costa ben 60€ in meno: acquistalo anche a rate su Amazon grazie a Creditline di Confidis.

The post Xiaomi Redmi Note 10 5G: in offertissima su Amazon (-25%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico