Windows 11: aggiornamento solo con chip TPM 2.0

26 June 2021 – 13:03

Microsoft ha confermato che la presenza del chip TPM 2.0 è un requisito hardware minimo (obbligatorio) per installare Windows 11.

