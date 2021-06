Un hacker ha violato Bancomat e POS usando lo smarpthone in modalità contactless

26 Giugno 2021 – 17:29

Gli attacchi sono riusciti a modificare il funzionamento dei dispositivi colpiti per far loro memorizzare i dati delle carte di credito altrui e cambiare il valore delle transazioni effettuate. I macchinari possono anche essere bloccati con una richiesta di riscatto, e in almeno un caso forzati a emettere denaro a piacimento.



Fonte: Fanpage Tech