Non è un’idea brillante pubblicare la foto del green pass sui social network

26 Giugno 2021 – 3:05

In questi giorni in Italia molte persone stanno ricevendo il green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Una volta scaricato, il green pass si presenta come un codice qr, che potrà essere richiesto per potersi spostare sul territorio nazionale o su quello europeo, dal prossimo primo luglio, e per partecipare ad alcuni eventi pubblici. Il codice qr è la chiave d’accesso per tutti i dati personali contenuti nella certificazione e va mostrato solo al personale che per legge è incaricato al suo controllo. Quindi, una volta ottenuto, non va assolutamente condiviso con altri o pubblicato sui socia network. Cosa che sta succedendo, in fiume di ritagli del green pass, come nuova moda dopo quella del selfie al momento del vaccino. Una moda, tuttavia, pericolosa. Il Garante della privacy ha pubblicato un video in cui ci spiega perché.

Come detto, il codice è la chiave d’accesso per diversi dati sensibili, come quelli anagrafici o quelli relativi alla proprio stato di salute e diffondere pubblicamente questa chiave non è una buona idea. Anche se queste informazioni non sono visibili a occhio nudo, potrebbero essere facilmente decifrate da chi ha gli strumenti necessari per “bucare” il codice. E per riutilizzarlo a suo favore. Pubblicare la foto del certificato potrebbe quindi portare sia alla diffusione di informazioni personali, sia alla creazione di falsi green pass che andrebbero a minare l’efficacia dell’iniziativa.

https://twitter.com/guidoscorza/status/1407656668050169858?s=20

“Quel qr code è una miniera di dati personali invisibili a occhio nudo ma leggibili da chiunque avesse voglia di farsi i fatti nostri”, spiega Guido Scorza, avvocato e componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali in un video: “Chi siamo, se e quando ci siamo vaccinati, quante dosi abbiamo fatto, il tipo di vaccino, se abbiamo avuto il Covid e quando, se abbiamo fatto un tampone, quando e il suo esito e tanto di più”.

Scorza ha poi ribadito che il codice va esclusivamente esibito alle forze dell’ordine e al personale autorizzato per legge a chiedercelo, come il personale di sicurezza degli eventi, quello delle strutture ricettive o delle compagnie dei trasporti. Qualsiasi uso diverso da questo è pericoloso per sé e per gli altri. Può portare a furti di identità, discriminazioni o truffe mirate e profilazioni commerciali.

