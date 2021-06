I ladri le entrano in casa mentre è in live su twitch: la rapina finisce in diretta

26 Giugno 2021 – 17:29

La streamer stava mostrandosi in una partita a Call of Duty per un pubblico di poche decine di spettatori, che si sono trovati improvvisamente proiettati nello stesso incubo che stava vivendo la protagonista della diretta: un gruppo di rapinatori che ha fatto irruzione nella sua stanza e – armi alla mano – l’ha costretta a sdraiarsi sul pavimento.Continua a leggere



La streamer stava mostrandosi in una partita a Call of Duty per un pubblico di poche decine di spettatori, che si sono trovati improvvisamente proiettati nello stesso incubo che stava vivendo la protagonista della diretta: un gruppo di rapinatori che ha fatto irruzione nella sua stanza e – armi alla mano – l’ha costretta a sdraiarsi sul pavimento.

Continua a leggere La streamer stava mostrandosi in una partita a Call of Duty per un pubblico di poche decine di spettatori, che si sono trovati improvvisamente proiettati nello stesso incubo che stava vivendo la protagonista della diretta: un gruppo di rapinatori che ha fatto irruzione nella sua stanza e – armi alla mano – l’ha costretta a sdraiarsi sul pavimento.

Fonte: Fanpage Tech