Green Cell, il tuo UPS con potenza e risparmio

26 Giugno 2021 – 13:49

1200W di potenza, 4 prese Schuko disponibili e uno sconto del 20% a rendere tutto particolarmente conveniente: il tuo nuovo UPS è qui, in offerta.

The post Green Cell, il tuo UPS con potenza e risparmio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico