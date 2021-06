Gli Easy Life si esibiscono in concerto dentro a Fortnite: ecco quando e come partecipare

26 June 2021 – 16:46

Per l'occasione, Epic Games ha ricreato all'interno di Fornite, presso l'isola O2 della Modalità Creativa, la O2 Arena, uno dei luoghi legati alla musica più importanti di Londra. Una volta giunti a destinazione, ha inizio un viaggio visionario della durata di 20 minuti. Come fare per partecipare.



Fonte: Fanpage Tech