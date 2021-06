Attenzione alla truffa WhatsApp che usa il green pass come esca: come riconoscerla

26 Giugno 2021 – 20:29

Truffatori specializzati hanno già iniziato a inviare comunicazioni nelle quali cercano di convincere i destinatari a seguire link falsi dove viene loro promesso il famoso certificato verde. La confusione a questo punto è assicurata, perché dall'altra parte è veramente in corso una massiccia campagna governativa di invio di email e SMS per avvisare i vaccinati che il loro certificato è effettivamente disponibile. Ecco come distinguere i messaggi falsi.



Fonte: Fanpage Tech