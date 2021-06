Xiaomi Mi Smart Band 6: meno di 40 euro su Amazon

25 June 2021 – 16:08

Il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6 con schermo AMOLED da 1,56 pollici è disponibile su Amazon al prezzo di 39,28 euro, invece di 44,99 euro.

The post Xiaomi Mi Smart Band 6: meno di 40 euro su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico