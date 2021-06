Windows 11: confusione sui requisiti minimi

25 Giugno 2021 – 19:50

Il tool verifica erroneamente i requisiti consigliati, invece di quelli minimi, quindi viene mostrato l’avviso di non compatibilità con Windows 11.

