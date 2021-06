La prima fabbrica italiana connessa in 5G

25 Giugno 2021 – 18:04

L’industria 4.0 raccontata con i Lego (Getty Images)Una smart factory dotata di impianti interconnessi grazie a una rete 5G privata, in grado di abilitare tecnologie come l’internet delle cose e l’intelligenza artificiale attraverso lo scambio di grandi quantità di dati: il primo stabilimento italiano di questo tipo è stato realizzato a Verona dall’azienda Exor International su rete privata Tim. L’infrastruttura informatica fornita dall’operatore utilizza le frequenze a 3,7 GigaHertz e 26 Ghz (a onde millimetriche), mentre le soluzioni 4.0 sono targate Intel. Grazie a questa innovazione, realizzata da zero, Exor potrà implementare un progetto pilota per realizzare una macchina di ispezione visiva della qualità.

L’azienda veronese produce piattaforme digitali per il settore industriale ed è specializzata nell’industrial iot ed edge computing. Ora, la rete 5G interna permetterà di ottimizzare i processi, grazie a una bassissima latenza tra apparecchi interconnessi e monitorati, ma sarà anche una “vetrina” tecnologica rivolta ad altre aziende. Una parte della fabbrica e del laboratorio saranno infatti aperte alle imprese per mostrare i vantaggi delle più recenti tecnologie di rete e soluzioni industriali di internet delle cose, che spostano l’elaborazione presso la linea produttiva. Le aziende clienti potranno ad esempio testare le proprie applicazioni all’interno di una rete privata e integrarle con le soluzioni esistenti, sperimentando la comunicazione tra robot industriali connessi grazie al 5G.

“Intendiamo offrire questo modello a tutte le aziende clienti, a partire da quelle presenti negli oltre 140 distretti industriali”, commentato Federico Rigoni, responsabile dei ricavi di Tim. “Anche una realtà come la nostra dimostra che la digitalizzazione può essere implementata su qualsiasi scala”, osserva Claudio Ambra, responsabile tecnico di Exor. “La messa in opera di soluzioni basate su standard con architetture aperte può aiutare a ridurre i costi di manutenzione, aumentare la produttività e trarre vantaggio dalle opportunità di mercato”, osserva Christine Boles, vicepresidente del gruppo IoT di Intel che riscontra un crescente interesse del mondo aziendale verso 5G e intelligenza artificiale.

