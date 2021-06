Davvero la Chiesa deve 5 miliardi di imposte allo Stato italiano?

VaticanoLa questione delle tasse sugli immobili non pagate dalla Chiesa italiana risale a una legge del secondo governo Berlusconi che decise l’esenzione Ici anche per gli edifici con finalità commerciale di proprietà di enti religiosi. Il successivo governo Prodi tentò di limitare la portata solo a quelli “non esclusivamente commerciali”. Secondo alcune interpretazioni, la presenza di una cappella poteva essere un salvacondotto, essendo i luoghi di culto da sempre esenti Ici (Imposta comunale sugli immobili). Una “pezza” che però alleggeriva il carico fiscale di una serie di strutture e che quindi non fermò le polemiche, seguite dalla svolta Imu col governo Monti e da una trafila di sentenze europee.

È questo il prequel di un legal thriller all’italiana, su cui grava una stima rilanciata in tutti questi anni: ammonterebbero a 5 miliardi di euro le tasse sugli immobili non pagate dalla Chiesa nel periodo 2006-2011. Quale sia la cifra, l’Europa chiede all’Italia di recuperare le imposte. Pena, il possibile avvio di una procedura di infrazione.

È quanto deriva dall’ultimo atto formale, del novembre 2018: allora, la Corte di Giustizia europea ribaltò una decisione della Commissione del 2012 e una sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2016. Bruxelles aveva definito l’esenzione come aiuto illegale di Stato ad attività come scuole, alberghi, ospedali o altre attività economiche (una faccenda riordinata con l’Imu nel 2012, che però preservava ancora attività caritatevoli e assistenziali). La Commissione tuttavia non obbligò Roma a riscattare il suo debito, condividendo le perplessità italiane su quanto fosse complicato determinare a posteriori quali e quante superfici fossero adibite a utilizzi vari in passato.

“Difficoltà interne”, che “non sono sufficienti a configurare un’impossibilità assoluta di recupero”, perché “imputabili alle azioni o alle omissioni delle autorità nazionali” che l’Italia dovrebbe risolvere con le proprie banche catastali e fiscali, secondo le toghe di Lussemburgo. O comunque in qualsiasi altro modo purché concordato prima con la Commissione e poi con i comuni. Il primo passaggio c’è stato, stando a un documento dell’Antitrust europea visto dal Sole 24 Ore, nel 2019. L’organismo guidato dalla commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, avrebbe proposto tre possibilità: utilizzare le dichiarazioni presentate sull’utilizzo degli spazi nel 2012, imporre un obbligo di autocertificazione, prevedere un sistema di controlli in loco con organi ispettivi.

Le istituzioni italiane non hanno risposto finora con particolare zelo, mentre il dibattito resta avvitato da 15 anni intorno alla cifra di 5 miliardi di euro, rimbalzata l’altro giorno anche tra gli schermi degli smartphone di mezza Italia con le stories di Fedez. L’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) aveva già valutato nel 2005 il mancato gettito Ici tra i 400 e 700 milioni all’anno, e la somma fatale è stata riportata anche nel disegno di legge fermo in Senato dal 2019: Disposizioni per il pagamento dell’imposta municipale propria (Imu) da parte della Chiesa cattolica.

“Secondo stime dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’Ici non versata tra il 2006 e il 2011 si aggira intorno ai 5 miliardi di euro (circa 800 milioni l’anno)”, spiega il ddl 1585 , il cui iter è ancora “da assegnare” e che all’articolo 5 propone l’autocertificazione per associazioni, società o congregazioni che si riferiscono o “fanno capo” alla religione cattolica e che “non hanno pagato l’Imu (sic) per ciascuno degli anni dal 2006 al 2011”. L’autocertificazione riguarderebbe “i bilanci relativi ai medesimi anni” e “la destinazione d’uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività”. Sulla base di questa “i comuni riscuotono l’Imu per ciascuno degli anni dal 2006 al 2011”.

E la stima del debito da riscuotere? “I 4-5 miliardi di euro di Ici che sarebbero stati scontati a tutti gli enti non profit sono una previsione che fu elaborata nel 2012 dall’allora presidente dell’Anci, Graziano Delrio, e in cui si ipotizzavano volumi massimi di recupero. Si tratta sicuramente di aggiornare e approfondire una stima datata e su cui bisogna essere molto cauti”, spiegava già nel 2018 Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli Piceno e allora presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, al Giornale dei Comuni, house organ della stessa fondazione che riunisce e rappresenta i vari municipi d’Italia. Destinatari finali, ipotetici, del mancato obolo.

