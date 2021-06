Chiavetta per smartphone e PC: 64GB, funziona ovunque

25 June 2021 – 16:10

Una chiavetta per smartphone consente di spostare i file, metterli al riparo e gestirli a piacimento: questa soluzione 4-in-1 risolve ogni problema.

Fonte: Punto Informatico