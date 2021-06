Windows 11: fuori Skype (e Meet Now), dentro Teams

24 Giugno 2021 – 10:49

Teams sarà sempre più centrale per l’ecosistema Windows, mentre Skype pare destinato ad assumere un ruolo non più così fondamentale.

