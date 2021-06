Sonic festeggia i 30 anni sbarcando su Minecraft

(Foto: Sega / Mojang)Sonic the Hedgehog compie 30 anni proprio oggi e quale migliore celebrazione se non lo speciale contenuto aggiuntivo (dlc, downloadable content) per Minecraft che porta la storica mascotte di Sega e tutto il suo mondo nel videogioco sandbox più famoso al mondo?

Sono dunque passati 30 anni da quel giorno in cui dalla matita del disegnatore Naoto Ōshima nacque l’idea di un riccio dall’aspetto cool in perfetto stile anni ’90, di colore originariamente verde acqua poi virato verso il blu della stessa tonalità del logo Sega. La casa nipponica aveva finalmente trovato una valida alternativa al popolarissimo Super Mario di Nintendo e qualcosa di più iconico di quell’Alex Kidd che non era mai stato definito una vera e propria mascotte ufficiale.

(Foto: Sega Mojang)Nel dlc di Minecraft non c’è solo Sonic, ma anche altri personaggi della serie come il rosso Knuckles the Echidna, la volpe a due code Tails (Power) e l’immancabile riccio rosa Amy Rose. Soprattutto, si potrà giocare in una sorta di infinite runner su una versione tutta blocchi del celeberrimo primo livello Green Hills Zone (Colline Verdi, in italiano) in multiplayer con gli amici connessi correndo e saltando mentre si raccolgono gli anelli (naturalmente squadrati in perfetto stile Minecraft). Non mancheranno mini giochi, contenuti speciali da scoprire e anche oggetti da creare in stile Sonic.

Oltre a questo lodevole omaggio di Minecraft, saranno numerose le iniziative per celebrare il trentennale di Sonic con Lego che ha già raccontato di star lavorando a un set da non perdersi e Netflix a preparare una serie animata in 3D che dovrebbe debuttare nel 2022. Qualche settimana fa si era vista un’improbabile bevanda al gusto di hot dog piccante, il cibo preferito della mascotte di Sega.



