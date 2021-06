Privacy Sandbox: Google prende tempo e detta i tempi

24 June 2021 – 16:44

Google annuncia una nuova roadmap per il progetto Privacy Sandbox, così da offrire più tempo al dibattito pubblico prima di abbandonare i cookie.

