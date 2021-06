Logitech ERGO K860: Tastiera Ergonomica in offerta (-38%)

24 Giugno 2021 – 13:50

Va in offerta la Logitech ERGO K869, una tastiera wireless a membrana con design ergonomico e poggiapolsi, in sconto al 38% su Amazon.

The post Logitech ERGO K860: Tastiera Ergonomica in offerta (-38%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico