Ledger Nano S: cos’è, come funziona, opinioni

24 June 2021 – 16:00

Il Ledger Nano S è uno dei wallet USB più apprezzati per gestire da computer le operazioni con le criptovalute, vediamo le caratteristiche e il prezzo

The post Ledger Nano S: cos’è, come funziona, opinioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico