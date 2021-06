Khaby Lame: “Stimo Chiara Ferragni, anche se fossi ultimo farei video per far ridere le persone”

24 June 2021 – 17:28

Khaby Lame è l'italiano più seguito su Instagram

Khaby Lame è l'italiano più seguito su Instagram, dove ha superato persino Chiara Ferragni. "La rispetto molto perché ha fatto una cosa che in Italia non c'è mai stata" ha raccontato a Fanpage.it, sottolineando che a lui le classifiche non interessano. Ma sul suo segreto non ha dubbi: passione e costanza in quello che fai.

Fonte: Fanpage Tech