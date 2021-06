I creator neri scioperano su TikTok: “Vogliamo riconoscimento per la nostra cultura”

24 June 2021 – 17:02

Il punto al centro della questione è il lavoro creativo di ballerini e coreografi neri, del quale il resto della comunità si appropria sistematicamente e senza riconoscimenti per utilizzarlo come propellente verso il successo. Il dibattito si è trasformato in uno sciopero creativo rivolto alla ultima hit musicale che ha invaso il social.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech