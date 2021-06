Da oggi puoi giocare alla demo di PES 2022 (ma solo per poco)

24 June 2021 – 16:49

Konami ha messo a disposizione una demo su un non definito New Football Game. Il riferimento è a eFootball PES 2022, il nuovo capitolo simulativo di calcio atteso per il prossimo autunno. La demo è disponibile già da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S fino al prossimo 8 luglio.Continua a leggere



Konami ha messo a disposizione una demo su un non definito New Football Game. Il riferimento è a eFootball PES 2022, il nuovo capitolo simulativo di calcio atteso per il prossimo autunno. La demo è disponibile già da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S fino al prossimo 8 luglio.

Continua a leggere Konami ha messo a disposizione una demo su un non definito New Football Game. Il riferimento è a eFootball PES 2022, il nuovo capitolo simulativo di calcio atteso per il prossimo autunno. La demo è disponibile già da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S fino al prossimo 8 luglio.

Fonte: Fanpage Tech