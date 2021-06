Cosa deve fare chi si svuole sbattezzare

24 Giugno 2021 – 18:04

In Italia richiedere di essere sbattezzati è molto più facile di quello che si può pensare, grazie anche all’aiuto di Uaar (Unione degli atei agnostici e razionalisti). Secondo la Corte costituzionale (con la sentenza 234 del 1984) l’adesione a una qualsiasi comunità religiosa deve essere basata sulla volontà della persona e non su quella dei genitori o tutori. Pertanto, risulta abbastanza difficile pensare che un bambino possa esprimere la volontà di aderire a una qualsiasi confessione, prima ancora di aver imparato a parlare.

A oggi in Italia sempre più persone richiedono di essere sbattezzate. Nonostante non si conosca il totale, l’Uaar ha stimato che dalla fine degli anni Novanta almeno 100mila persone hanno richiesto la pratica, mentre negli ultimi anni il numero di neonati battezzati è sceso sotto al 70% delle nascite.

Come si può essere sbattezzati

Per poter essere sbattezzati occorre aver compiuto almeno 16 anni. Altrimenti serve l’autorizzazione dei genitori. Basta inviare una lettera al parroco della parrocchia in cui si è ricevuto il battesimo, esprimendo la propria volontà di non far più parte della Chiesa cattolica. A questo link si può trovare un esempio di cosa scrivere nella lettera, contenente i dati essenziali per l’esito positivo della richiesta.

Dove e come inviare la lettera

La lettera deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, via email o via fax, purché si conoscano l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono, o recapitata personalmente. In questo caso è importante farsi lasciare una ricevuta firmata dal parroco che attesti la consegna del documento. Per la giurisprudenza italiana spetta al parroco e a nessun altro di procedere con lo sbattezzo. Se non si conosce la parrocchia di battesimo, si può effettuare una ricerca sul portale della Conferenza episcopale italiana o chiedere aiuto a Uaar, tramite l’indirizzo mail soslaicita@uaar.it. In alternativa si può richiedere alla parrocchia dove si effettuata la comunione, la cresima o dove si è svolto il proprio matrimonio, chiedendo la comunicazione dei dati relativi alla parrocchia dove si è ricevuto il battesimo.

Quanto ci vuole per essere sbattezzati?

Secondo la legge italiana le parrocchie sono obbligate a rispondere alla richiesta di sbattezzo entro 15 giorni dalla ricezione della legge, attraverso una lettera con cui confermano di aver annotato sull’atto di battesimo e sul registro dei battezzati, quanto richiesto dallo “sbattezzando”. Nel caso di mancata riposta dall’autorità religiosa, si può fare ricorso al Garante dei dati personali che è tenuto a intervenire per far rispettare le proprie volontà. Anche in questo caso l’Uaar offre la propria assistenza. Il ricorso è gratuito e può essere effettuato tramite reclamo o segnalazione.

Richiedere lo sbattezzo non influisce in alcun modo sul proprio matrimonio, se ci si è sposati in chiesa, o sui sacramenti di altri nel caso si abbia avuto il ruolo di testimone di nozze o di padrino o madrina di battesimo o cresima. Inoltre, non è dovuto alcun contributo in denaro per le spese sostenute dalla parrocchia per procedere allo sbattezzo.

In alcuni Paesi (ma non Italia) sbattezzarsi può anche garantire alcuni vantaggi economici. In Germania o Austria si può venire tassati per la propria appartenenza alla chiesa cattolica, per un’importo pari a circa 60 euro al mese su uno stipendio di 2mila euro.

