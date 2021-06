Clubhouse sta sviluppando una chat per messaggi di testo

24 Giugno 2021 – 3:14

(foto: Unsplash)Clubhouse sta sviluppando una chat per permettere ai suoi utenti di scambiarsi messaggi di testo all’interno dell’applicazione. Una funzione che ancora non era presente nella piattaforma delle stanze audio. La società sembra infatti aver divulgato accidentalmente una funzione di messaggistica di questo tipo, chiamata Backchannel, ad alcuni utenti alla fine della scorsa settimana. La stessa Clubhouse l’ha poi rimossa in fretta e furia, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Wow looks like accidental update of @clubhouse enabled in app backchannel & switch of side bar & full experience.

Seems it’s rolled back now but from what I saw it was beautiful!!

On stage > move to hallway > hit arrow > back channel popped up! @jowyang @GaryLHenderson pic.twitter.com/5bJfVlg7t5

— Brian Fanzo Keynote Speaker $ADHD (@iSocialFanz) June 18, 2021

Il Ceo di Clubhouse, Paul Davison, aveva però già accennato in precedenza all’introduzione di una chat di qualche tipo. “Penso che ci siano così tante persone che fanno backchannel dm tutto il tempo, così tante persone che vogliono approfondire le amicizie e le relazioni con le persone e fare ogni sorta di altre cose – penso che questo sia qualcosa che dovremmo avere”, aveva detto Davison.

Contattata da TechCruch, l’azienda non ha confermato in toto, ma nemmeno smentito queste voci. “Come parte del nostro processo di sviluppo del prodotto, Clubhouse esamina e testa regolarmente le potenziali funzioni”, ha detto a TechCrunch un portavoce dell’applicazione. “Queste funzioni a volte fanno parte dell’app, a volte no”. Non sappiamo ancora nemmeno se questa chat permetta messaggi dretti o sia una funzione di gruppo più aperta.

La strada però sembra segnata. Greenroom, l’app di Spotify che imita in larga parte proprio Clubhouse offre già una propria chat di testo live a cui gli utenti possono accedere scorrendo direttamente nell’app. Si tratta di una delle poche cose – ma significative – cose che la differenziano da Clubhouse. Per quanto si è potuto vedere anche la funzione Backchannel di Clubhouse sarà accessibile tramite una finestra a scorrimento.

La rincorsa di molte piattaforme come Spotify e Facebook – con le Live audio rooms – a offrire un proprio prodotto simile a Clubhouse probabilmente spingerà anche l’app che è stata pioniere in questo settore a cambiare e introdurre nuove funzioni per migliorare e arricchire l’esperienza degli utenti.

Nel mercato audio si è inserita infatti anche Reddit con Reddit Talk, oltre a Twitter che ha lanciato Spaces. Anche LinkedIn e Slack, secondo quanto riferito, stanno lavorando alle proprie versioni di un prodotto audio. Nel frattempo i download e l’attenzione intorno alla stessa Clubhouse sono diminuiti notevolmente. I presupposti sembrano esserci tutti per qualche cambiamento. Per sapere se la chat per i messaggi privati sarà il primo, dovremo solo pazientare qualche tempo.

