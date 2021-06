Approvate le leggi antitrust contro le big tech

24 June 2021 – 16:40

Cinque delle sei proposte di legge antitrust contro le big tech sono state approvate dalla Commissione Giustizia, nonostante l’attività di lobbying.

The post Approvate le leggi antitrust contro le big tech appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico