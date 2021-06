Amazon, risparmia 50€ su questo Lenovo IdeaCentre

24 Giugno 2021 – 19:50

Lenovo sconta dell’11% il proprio IdeaCentre 3, PC desktop con mouse e tastiera basato su CPU Ryzen 3 e SSD da 256GB: vedi le caratteristiche.

The post Amazon, risparmia 50€ su questo Lenovo IdeaCentre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico