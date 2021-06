AGCOM: si tuteli la rete dagli streaming DAZN

24 Giugno 2021 – 19:49

L’AGCOM avvisa DAZN ed i maggiori operatori di rete sul mercato: l’avvio del campionato di calcio di Serie A non diventi un problema per rete e abbonati.

