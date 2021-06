Transformers: Rise of the Beasts è il settimo capitolo della saga tratta dai giochi Hasbro

Continua la saga cinematografica delle auto che si trasformano in mega robottoni: è stato annunciato nelle scorse ore che i film tratti dai giochi Hasbro Transformers avrà presto un settimo capitolo. Il produttore Lorenzo di Bonaventura e il regista Steven Caple Jr. hanno fatto sapere che la nuova avventura partirà da una storyline molto popolare negli anni ’90, ovvero Rise of the Beasts, che vede come protagonisti i cosiddetti Biocombat, creature che invece di trasformarsi in mezzi di trasporto assumono le sembianze di animali, rettili e simili. Oltre all’omonima linea di giocattoli, fra il 1997 e il 2000 in Italia era andata in onda la serie animata Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat, le cui vicende saranno riprese a grandi linee dalla pellicola ai nastri di partenza.

Analogamente al recente Bumblebee, il prossimo capitolo sarà ambientato nel passato, precisamente nel 1994, fungendo in qualche modo da prequel e in particolare da origin story per il mitico Optimus Prime (ci sarà, però, anche Optimus Primal, che si trasforma in un gorilla gigante). La timeline dei cinque film diretti da Michael Bay, dunque, rimarrà intatta, ma Paramount e Hasbro continueranno a esplorare nuove storie parallele che alimentano la mitologia globale della saga. Se Bumblebee, appunto, era stato concepito come un film più intimo, realizzato su scala minore, questo Rise of the Beasts promette di tornare alla portata epica tipica dei capitoli di Bay, con alcune scene che saranno girate a Machu Picchu in Perù.

La storia principale si svolgerà a New York, dove seguirà due nuovi personaggi umani: Elena (Dominique Fishback), un’archeologa le cui scoperte vengono costantemente rubate dal suo capo, e Noah (Anthony Ramos), un ex soldato esperto di elettronica. Ad alimentare le fila dei Transformers, Mirage e Arcee, i robot animaleschi Airazor (che si trasforma in un falco) e Rhinox (che prende le sembianze di un rinoceronte). Il nuovo Transformers: Rise of the Beasts è atteso nelle sale per il giugno del 2022.

