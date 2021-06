Su TikTok debuttano le app dentro ai video: cosa sono e come funzionano i Jump

23 Giugno 2021 – 11:29

Gli elementi appena annunciati troveranno spazio nella schermata dei video ai quali sono stati incorporatati dai loro autori: toccandoli, si apriranno svelando nuovi contenuti legati al tiktok in riproduzione. Dalle ricette agli esercizi per la respirazione, passando per schede quiz e molto altro.



Fonte: Fanpage Tech