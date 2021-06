MWC 2021: Lenovo ThinkPad X1 Extreme, L13 e L13 Yoga

23 June 2021 – 16:20

Lenovo anticipa di qualche giorno l’inizio del MWC 2021, annunciando i notebook ThinkPad X1 Extreme Gen 4, L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2.

The post MWC 2021: Lenovo ThinkPad X1 Extreme, L13 e L13 Yoga appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico