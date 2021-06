L’orologio digitale Casio Vintage diventa rotondo

23 Giugno 2021 – 18:04

(Foto: Casio)Suggestiva nuova entry nel catalogo di orologi digitali Casio Vintage con il modello A171 che si addentra nel territorio finora ancora inesplorato della cassa tonda. Si rinnovano, così, le celebri linee squadrate dell’iconico modello A168 che è un vero e proprio feticcio dei nostalgici degli anni ’80.

Casio Vintage A171 è l’ultimo arrivato nell’offerta di orologi digitali da polso della firma nipponica, con una vestibilità comoda e unisex per abbinarsi a ogni età e look. Sono tre i colori ovvero il tradizionale argento, il più austero nero canna di fucile e l’appariscente oro. Due le scelte dei bracciali con quello classico a incastro e quello cosiddetto a maglia Milano (vedi foto sotto, nella versione dorata).

(Foto: Casio Vintage)Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Casio Vintage A171 garantisce un’autonomia di batteria pari a 7 anni, funge da cronometro con una precisione al centesimo di secondo e possibilità di rilevare tempo trascorso, parziale e finale fino a un’ora. La scocca ha ottenuto la classificazione di impermeabilità (Wr) a norma Iso 22810 per sopravvivere a spruzzi leggeri, ma è sconsigliabile immergersi sott’acqua.

Può naturalmente fare da sveglia con possibilità di programmare un orario fisso da ripetere ogni giorno grazie alla presenza del calendario digitale. L’orario è visualizzabile nel formato 12/24 ore sul display a cristalli liquidi che è illuminato da un diodo a basso consumo e protetto da vetro acrilico resistente agli urti. Il cinturino è trattato tramite processo di placcatura ionica per una maggiore resistenza ai graffi. In totale, le misure sono di 38,8 mm x 36,6 mm x 9,2 mm per un peso di 45 grammi.

(Foto: Casio Vintage)I prezzi: il modello standard Casio A171 color argento costa 39,90 euro, mentre si sale a 59,90 euro per la versione standard con colore oro o canna di fucile. Il modello con cinturino a maglia milanese costa 64,90 euro. Si può ordinare sul sito ufficiale.

