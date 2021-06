Il bidet tascabile con il getto orientabile

23 June 2021 – 11:40

Comodità ed efficacia prima di tutto, perché il risultato in quei frangenti è cruciale. Per questo, oltre alle dimensioni, il team dietro al bidet portatile Peakhonor ha focalizzato l’attenzione sull’ugello, lungo 10 centimetri e regolabile fino a 180 gradi, così da agevolare le operazioni di pulizia del sedere a prescindere dall’ambiente in cui si trova. La facilità d’uso è, del resto, una priorità del progetto ideato e sviluppato a Hong Kong, che mira pure a ridurre l’utilizzo di salviette monouso e carta igienica (l’azienda parla di un risparmio medio annuale di 60 rotoli, anche se fare i conti appare alquanto arduo).

Dotato di un meccanismo che impedisce al motore di attivarsi in maniera improvvisa, il bidet tascabile (si trasporta senza problemi in zaini e borse) può essere usato da tutta la famiglia, bimbi inclusi, poiché basta rimuovere la parte superiore, riempire la base di acqua e poi fissare il pezzo staccato in precedenza per avviare il flusso e pulire l’area interessata. Con una batteria da 6000 mAh che si ricarica in 45 minuti e la possibilità d’uso per le donne anche in caso di ciclo mestruale, Peakhouse si può prenotare qui al costo di circa 60 euro, con spedizioni in programma a partire dal prossimo settembre.

The post Il bidet tascabile con il getto orientabile appeared first on Wired.

Fonte: Wired