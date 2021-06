Come farsi rapire dall’astronave aliena di Fortnite e ottenere armi leggendarie

23 Giugno 2021 – 17:29

Per la nuova Stagione 7, Fortnite sfrutta l’immaginario fantascientifico per far divertire giocatori e giocatrici, anche con i rapimenti alieni. Una volta catturati dall’astronave madre, sarà possibile dare inizio a un mini-gioco e ottenere armi leggendarie dall’incredibile potenza. Ecco di seguito tutti i passaggi da fare.Continua a leggere



Per la nuova Stagione 7, Fortnite sfrutta l’immaginario fantascientifico per far divertire giocatori e giocatrici, anche con i rapimenti alieni. Una volta catturati dall’astronave madre, sarà possibile dare inizio a un mini-gioco e ottenere armi leggendarie dall’incredibile potenza. Ecco di seguito tutti i passaggi da fare.

Continua a leggere Per la nuova Stagione 7, Fortnite sfrutta l’immaginario fantascientifico per far divertire giocatori e giocatrici, anche con i rapimenti alieni. Una volta catturati dall’astronave madre, sarà possibile dare inizio a un mini-gioco e ottenere armi leggendarie dall’incredibile potenza. Ecco di seguito tutti i passaggi da fare.

Fonte: Fanpage Tech