C’è una petizione che chiede a Jeff Bezos di mangiarsi la Gioconda

23 June 2021 – 10:35

La richiesta è nata per caso da un gruppo di amici ormai mesi fa, ma negli ultimi giorni si sta trasformando contemporaneamente in un fenomeno virale e in una riflessione sull’accumulo di ricchezza e risorse da parte degli individui più facoltosi a scapito del restante 99,99 percento della popolazione.

Fonte: Fanpage Tech