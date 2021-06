TedX Mirandola, un evento che racconta la vita nella terra del biomedicale

22 June 2021 – 12:08

L’intelligenza artificiale, la mobilità elettrica, le cure innovative in campo oncologico, vita e sentimenti tra fisico e digitale: sono temi fondamentali del nostro tempo, questioni vitali appunto. Il TedX Mirandola le mette al centro del suo appuntamento in programma il 3 luglio, all’insegna del tema Matters of life: Wired è media partner dell’evento.

È il primo Ted di sempre nel comune modenese che, assieme ad altre municipalità limitrofe, è noto come il territorio che ospita l’omonimo Distretto biomedicale che riunisce aziende grandi ma anche piccole e medie attive nel segmento.

Nel 2022 cadranno i 60 anni dai prodomi industriali del biomedicale mirandolese (la fondazione di Miraset, prima azienda del futuro distretto); la fase attuale è sicuramente una delle più stimolanti di sempre per le aziende del settore, in particolare le startup e le pmi innovative, pensando ai progressi tecnologici sul fronte della stampa 3D, della robotica, dei materiali avanzati, ecc.

Il tema conduttore dell’appuntamento mirandolese è Matters of Life – Le questioni di vita nel cuore della Biomedical Valley e sarà declinato nella classica modalità Ted, short conference per idee e storie che meritano di essere diffuse e divulgate, in grado di ispirare il pubblico e gli innovatori del futuro.

Matters of life ospiterà nove ospiti, dando voce a protagonisti ed eccellenze del territorio, con un aggancio al contesto che è peculiare degli eventi Ted independently organized: la vocazione industriale della città è definita in particolare dal biomedicale, dalla ricerca (Mirandola è sede del tecnopoloScience & Technology park for medicine) ma il modenese vanta primati in numerosi settori (automotive, food) ed esporta all’estero cervelli e talenti, come dimostra il parterre degli ospiti.

Interverrano al TedX mirandolese, Massimo Dominici, ordinario di oncologia medica presso l’ateneo di Modena e Reggio Emilia e membro di fondazioni scientifiche internazionali, racconterà l’evoluzione delle terapie cellulari; Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Lamborghini, illustrerà gli scenari delle supercar elettriche; la ricercatrice Alessia Cavazza, originaria della città, parlerà di malattie rare e terapie geniche partendo dalla sua esperienza a capo di un team di ricercatori presso il Great Ormond Street Children’s Hospital. di Londra; Rita Cucchiara, direttrice del Laboratorio nazionali Cini, spiegherà gli scenari dell’artificial intelligence destinati a incidere sul prossimo futuro.

Ma vitali sono anche l’arte, il viaggio, la sessualità, lo sguardo sul mondo e la lotta a ogni forma di violenza: spazio quindi alla ballerina Chiara Malavasi; al fotografo giramondo Alessandro Bergamini; alla sex coach e co-founder dell’associazione Virgin & Martyr per l’educazione sessuale e socio-emotiva, Greta Tosoni; all’insegnante di inglese con vocazione social Norma Cerletti; all’avvocata e docente di criminologia Elisabetta Aldrovandi.

A ospitare l’evento, aperto al pubblico ma con numeri limitati, l’Auditorium Rita Levi Montalcini.

