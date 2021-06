Sconto PAZZESCO, ma non è un monitor per tutti (-420€)

22 Giugno 2021 – 7:49

Il non-plus-ultra dei monitor userà il Prime Day per mettere in crisi quanti sognano un dispositivo simile e si trovano ora di fronte a 420€ di sconto.

The post Sconto PAZZESCO, ma non è un monitor per tutti (-420€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico