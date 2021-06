Prime Day: tablet Android + tastiera, meno di 100€

22 June 2021 – 16:07

Compatto, versatile ed economico: questo tablet Android può all’occorrenza trasformarsi in un piccolo laptop grazie alla tastiera in dotazione.

The post Prime Day: tablet Android + tastiera, meno di 100€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico