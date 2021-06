Prime Day: monitor portatile FHD IPS HDR in offerta

22 June 2021 – 16:29

Per il Prime Day, Amazon propone un ottimo monitor portatile con pannello FHD IPS ad 8 bit e con supporto HDR ideale per lavoro e intrattenimento.

The post Prime Day: monitor portatile FHD IPS HDR in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico