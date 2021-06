Prime Day: Huawei MatePad 10.4, prezzo minimo

22 Giugno 2021 – 19:50

L’ottimo Huawei MatePad 10,4 con processore octa core, 4 GB di RAM e 64 GB di storage è disponibile in offerta a 199,90 euro durante il Prime Day.

